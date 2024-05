Luis Enrique annonce une révolution au PSG

Amadou Diawara

Lors de sa première saison au PSG, Luis Enrique a tenté plusieurs formules avant de trouver la bonne. Alors que l'effectif parisien va évoluer cet été, le coach espagnol a annoncé ce samedi après-midi qu'il allait procéder à de nouveaux changements tactiques, et ce, en fonction des joueurs qu'il aura à disposition.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès son arrivée, le coach espagnol a poussé ses joueurs à pratiquer un football très offensif avec un pressing agressif dès la perte du ballon.

Luis Enrique va tout relancer en 2024-2025

Pour permettre à ses joueurs d'exploiter leurs qualités et d'être imprévisibles pour les adversaires, Luis Enrique a jonglé avec plusieurs dispositifs tactiques cette saison. De surcroit, l'entraineur du PSG a fait jouer ses protégés à plusieurs postes différents tout au long de cet exercice 2023-2024. Et, comme il l'a affirmé en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a prévu de lancer une nouvelle révolution à la reprise.

«Il y aura des changements tactiques»