Mbappé : Le Real Madrid demande une faveur au PSG

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. L’annonce officielle se fait en revanche toujours attendre et elle devrait intervenir après la finale de la Ligue des champions. Les Merengue aimeraient le présenter avant l’Euro 2024, mais ils auront besoin de l’autorisation du club de la capitale pour cela.

Après y avoir passé sept saisons, Kylian Mbappé vit ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Avant de mettre définitivement un terme à son aventure parisienne, l’international français a encore deux rencontres à disputer, dimanche à Metz lors de la dernière journée de Ligue 1, et le 25 mai contre l’OL en finale de la coupe de France.

Mbappé - PSG : La folle demande du Real Madrid ! https://t.co/ekzTcVD3GA pic.twitter.com/GNFzaE0oye — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Pas d’annonce avant la finale de la Ligue des champions

Ensuite, Kylian Mbappé pourra se tourner vers l’Euro 2024 avec l’équipe de France et le Real Madrid. Mais aucune annonce officielle concernant son arrivée ne devrait intervenir avant la finale de la Ligue des champions, le 1er juin. Elle devrait avoir lieu au cours de la première semaine du mois de juin, comme indiqué par Relevo .

Le Real Madrid a besoin de l’autorisation du PSG pour présenter Mbappé en juin