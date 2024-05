Mbappé : Son transfert au PSG l’a métamorphosé

Thibault Morlain

En 2017, le PSG faisait trembler la planète football au mercato estival. Après avoir dépensé 222M€ pour recruter Neymar, le club de la capitale faisait venir Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco. Une opération à 180M€. 7 ans plus tard, le capitaine de l’équipe de France s’apprête à faire ses valises et entre le moment où il est arrivé et celui où il va quitter le PSG, Mbappé a complètement changé.

Ayant besoin d’un nouveau challenge, Kylian Mbappé a annoncé qu’il quitterait le PSG à la fin de la saison. C’est vraisemblablement au Real Madrid qu’il devrait poursuivre sa carrière. Mbappé va donc mettre un terme à un gros chapitre de sa carrière qui aura duré 7 ans. Arrivé en 2017 au PSG, le Bondynois va donc quitter le club de la capitale en 2024. Et à Paris, Kylian Mbappé est devenu un tout nouvel homme…

PSG : Deschamps lui fait un cadeau, Barcola exulte ! https://t.co/OX5Kqks1b4 pic.twitter.com/WBSuUJNdk9 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé »

Jouer au PSG pendant 7 ans a permis à Kylian Mbappé de complètement changer. Une métamorphose évoquée par le futur joueur du Real Madrid pour Quotidien . « Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. Déjà hors foot, j'étais un gamin. Je sortais du bac et je venais d'arrêter l'école. Je venais de découvrir une nouvelle vie et une nouvelle sphère aussi parce que quand tu signes au PSG alors que tu étais à Monaco, c'est deux mondes différents. Ça, c'était vraiment spécial. Je l'ai vécu avec insouciance. Je venais, je jouais. Je n'avais pas de maison et j'ai vécu à l'hôtel pendant super longtemps. C'était cool », a expliqué Mbappé.

« Maintenant, c'est un gars de 25 ans qui a kiffé pendant sept ans »