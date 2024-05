Mercato - RC Lens : L’arrivée d’un champion du monde est réclamée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Raphaël Varane est sans équipe. Manchester United a annoncé le départ de l'international français, qui a 31 ans semble déjà usé. Mais pour Walid Acherchour, le champion du monde 2018 a encore un peu de force pour clôturer sa carrière en beauté. Le chroniqueur rêverait d'un retour en Ligue 1, et notamment au RC Lens, son club formateur.

Le gros coup Raphaël Varane se précise au RC Lens. Selon Mohamed Toubache-Ter et Foot Mercato , le club nordiste étudie la faisabilité de cette opération, qui n'est aucunement liée au dossier Kévin Danso. Pour Walid Acherchour, la formation entraînée par Franck Haise pourrait frapper fort en attirant le champion du monde 2018, libéré par Manchester United.

Transferts - RC Lens : Un énorme coup se précise pour le mercato https://t.co/zfByqT3kNW pic.twitter.com/uvxZivYLR2 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Acherchour réclame l'arrivée de Varane

« Dès que j’ai vu cette vidéo, je me suis dit : “Raphaël Varane, à 31 ans, doit revenir en Ligue 1”. On n’en a pas assez profité. Il doit transmettre auprès des jeunes. On l’a vu en équipe de France, mais on l’a trop peu vu en Ligue 1. Il est parti très, très jeune de Lens pour aller au Real Madrid (…) Quand je vois des Vitorino Hilton qui a eu une longévité dans ce championnat, Thiago Silva qui peut jouer jusqu’à 37-38 ans voire plus, Dante compétitif en Ligue 1 encore ce week-end, je me dis qu’un Raphaël Varane, à 31 ans, doit jouer en Ligue 1 » a confié le chroniqueur su r RMC.

« Ce serait une très, très belle histoire »