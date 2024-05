Varane : La condition fixée pour son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

Alors que Raphaël Varane achève sa 3ème saison à Manchester United, celle-ci sera sa dernière. En effet, le défenseur central a officialisé son départ des Red Devils à l’issue de la saison. Désormais, la question est de savoir où il rebondira. Alors que les fans du RC Lens rêvent de le voir revenir, la direction des Sang et Or seraient sur le coup pour rapatrier Varane.

A l’instar de Kylian Mbappé, Raphaël Varane a lui aussi annoncé son départ de Manchester United sur les réseaux sociaux : « J’ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c’était fou. L’ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans ». Après 3 ans passés sous le maillot des Red Devils, le Français va relever un nouveau challenge à 31 ans. Et s’il faisait son grand retour au RC Lens ? Formé chez les Sang et Or, Varane était parti très jeune pour rejoindre le Real Madrid en 2011.

RC Lens : Le transfert d’un champion du monde confirmé ? https://t.co/0vBhzvWXjZ pic.twitter.com/yeZKSEzCpu — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Varane pour remplacer Danso ?

Chez les fans du RC Lens, on rêve de revoir Raphaël Varane. Un rêve qui pourrait être réalisé par la direction des Sang et Or. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, dévoilées sur X , Varane serait visiblement la priorité de Lens si jamais Kevin Danso venait à s’en aller lors du prochain marché des transferts. « Ça en parle énormément en interne », précise-t-il à propos du futur ex-joueur de Manchester United.

Une fin de carrière au RC Lens ?