Mercato - RC Lens : Un gros problème annoncé avec Varane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur du RC Lens, Raphaël Varane a officialisé son départ de Manchester United où son contrat arrive à expiration. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour l'ancien défenseur emblématique de l'équipe de France, mais Daniel Riolo lui conseille une destination plus exotique qu'un retour en Ligue 1.

Via une vidéo diffusée par Manchester United mardi, Raphaël Varane (31 ans) a officialisé lundi son record : « J’ai passé trois belles saisons ici à défendre les couleurs de ce club si spécial, a déclaré l’ex-Lensois sur les réseaux sociaux. La première fois que je suis venu ici en tant que joueur de Manchester United, c’était incroyable. L’ambiance était folle. Je suis tombé amoureux de ce club et de ses fans. Même si nous avons eu une saison difficile, je suis confiant pour le futur des Red Devils. Le nouveau propriétaire a un plan clair. Lors de mon dernier match à Old Trafford, il y aura beaucoup d’émotions », a indiqué l'ancien joueur de l'équipe de France.

Un avenir incertain pour Varane

De quoi sera désormais fait l'avenir de Varane ? Plusieurs options ont été évoquées, comme par exemple un retour un RC Lens, son club formateur, qui envisagerait de le rapatrier. Mais tout le monde n'est pas forcément pour...

« Mais non, qu’il aille aux Etats-Unis... »