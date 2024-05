Mercato - PSG : Un phénomène se rapproche de Paris ?

Thibault Morlain

Si la saison n’est pas encore terminée, le PSG est déjà tournée vers la prochaine. Le club de la capitale entend revenir plus fort et ce malgré le départ de Kylian Mbappé. Un mercato XXL est ainsi attendu à Paris et voilà qu’une première recrue pourrait déjà être en train de se préciser. En effet, le transfert de Désiré Doué en provenance de Rennes prend de plus en plus d’ampleur.

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé ne sera plus là la saison prochaine. Celui qu’on annonce au Real Madrid l’a officialisé, il partira à l’issue de cet exercice. Pour le club de la capitale, il va donc falloir s’habituer à la vie sans Mbappé. Si cela ne sera pas simple, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur de précieux renforts à l’occasion du prochain marché des transferts durant lequel le PSG entend être très actif, et ce dans tous les secteurs de jeu.

Doué vers le PSG ?

Aujourd’hui à Rennes, Désiré Doué pourrait bien être un joueur du PSG la saison prochaine. Actuellement sous contrat jusqu’en 2026 en Bretagne, l’espoir français de 18 ans, qui a crevé l'écran cette saison sous les ordres de Julien Stéphan, serait sur le départ comme cela avait été révélé par Ouest France . Et voilà que son avenir pourrait s’écrire sous le maillot parisien. Sur X , le journaliste Sébastien Vidal a confirmé que Doué pourrait débarquer au PSG, qui serait aujourd’hui en pole position face à d’autres clubs européens.

Une relation avec son agent qui pèse

Le PSG pourrait d’ailleurs compter sur un avantage pour boucler le transfert de Désiré Doué. En effet, Sébastien Vidal rappelle la proximité entre le club de la capitale et l’agent du joueur de Rennes, Moussa Sissoko, qui gère également les intérêts d’Ousmane Dembélé. De quoi donc faire pencher la balance en faveur du PSG dans ce dossier Doué ?