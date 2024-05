Transferts : Mbappé s’en va, le PSG cible deux joueurs !

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L’attaquant français a acté son départ du PSG en fin de semaine dernière. Les dirigeants parisiens ne veulent pas tourner le dos à leur nouvelle politique sportive, mais auraient tout de même à cœur de boucler les transferts de deux top joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi annonçait dès juin 2022 sa volonté de changer les grandes lignes du projet sportif du PSG. Le président du club de la capitale révélait mettre un terme à l’ère du strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Un an plus tard, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos pliaient bagage.

Le PSG ne va pas se priver sur le mercato

Et maintenant ? Kylian Mbappé est la dernière grande star en date à mettre les voiles, lui qui arrive au terme de son contrat au PSG. Quand bien même le Paris Saint-Germain ait à cœur, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, de placer l’institution parisienne au-dessus de tout et de tous les joueurs, le PSG ne fermerait pas pour autant la porte aux top joueurs d’après The Athletic.

Osimhen et Gavi attendus au PSG ?