RC Lens : Le transfert d’un champion du monde confirmé ?

Thibault Morlain

Raphaël Varane l’a officialisé ce mardi, il ne continuera pas avec Manchester United la saison prochaine. Après 3 saisons passées sous le maillot des Red Devils, le champion du monde 2018 s’en va. La question est maintenant de savoir quel sera le prochain challenge du défenseur central de 31 ans. La belle histoire serait de le voir revenir du côté du RC Lens, son club formateur.

Arrivé à Manchester United en provenance du Real Madrid en 2021, Raphaël Varane va quitter les Red Devils à l’issue de la saison. Un départ officialisé ce mardi par le joueur de 31 ans. « J’ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c’était fou. L’ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans. Vous devez jouer pour MU pour comprendre tout ça. Pour mes enfants et moi, cet endroit restera spécial », a confié Varane.

Thank you for everything, @ManUtd ❤️ pic.twitter.com/4nwJxk4ddf — Raphaël Varane (@raphaelvarane) May 14, 2024

Varane de retour au RC Lens ?

L’aventure à Manchester United touche donc à sa fin pour Raphaël Varane. A 31 ans, le défenseur central a encore quelques belles années devant lui et maintenant la question est de savoir quel sera le prochain club de Varane. Selon les informations de Ben Jacobs, les clubs saoudiens poussent pour recruter le Français depuis le mois de janvier. Mais d’autres options seraient envisageables. A en croire le journaliste, Raphaël Varane serait disposé à rejoindre la MLS, mais aussi à revenir au RC Lens.

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens »