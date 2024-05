Transferts - PSG : Une énorme fake news dénoncée sur le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

C’est officiel depuis la fin de la semaine dernière : Kylian Mbappé a fait ses adieux au Parc des princes et en fera de même dimanche soir après son dernier match pour le PSG à Metz. Direction le Real Madrid et non la Premier League pour l’attaquant français. Fabrizio Romano a d’ailleurs dénoncé une fake news.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Ces dernières années, il a souvent été question d’un départ du champion du monde tricolore qu’il a lui-même officialisé vendredi dernier sur ses réseaux sociaux. Le Real Madrid serait, sauf énorme retournement de situation, le challenge qu’il relèvera cet été.

En début d’année, un transfert en Angleterre était évoqué

Cependant, il a longtemps été question d’un potentiel crochet vers la Premier League avant le Real Madrid. En février dernier, au moment de l’annonce de son départ au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United ont été des destinations possibles pour Mbappé.

Mbappé - PSG : C’est terminé, il annonce son prochain club ! https://t.co/dfruqshMJj pic.twitter.com/J3y2wRXpb9 — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«L’unique club à avoir tenté des négociations avec Mbappé, et c’était dans les premiers mois de 2022, c’était Liverpool»