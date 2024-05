Mercato : Le PSG s’active pour signer un grand nom !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s’il est encore loin de faire l’unanimité dans ses performances d’ensemble avec le PSG, et notamment en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma dispose de la confiance de ses dirigeants. Et les négociations ont même débuté depuis quelques jours pour une prolongation de contrat du gardien italien de 25 ans.

Recruté libre par le PSG à l'été 2021, Gianluigi Donnarumma avait d'abord fait l'objet d'une alternance avec Keylor Navas avant d'être définitivement installé dans la peau d'un numéro 1 un an plus tard, sous les ordres de Christophe Galtier. Et l'ancien joueur du Milan AC fait partie de ces joueurs du PSG qui font débat, semaines après semaines.

Donnarumma, entre grosse performances et fébrilité

En effet, s'il se montre la plupart du temps impérial sur sa ligne, Donnarumma peine encore à se montrer convaincant lorsqu'il s'agit des sorties aériennes, avec quelques erreurs qui ont coûté cher au PSG en Ligue des Champions cette saison. Mais le PSG a les idées claires pour son avenir...

Le PSG s'active pour le prolonger