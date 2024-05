Mbappé - PSG : Le Real Madrid a fixé une date !

Axel Cornic

Maintenant que son départ du Paris Saint-Germain est officiel, tout le monde n’attend plus que l’annonce du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Selon nos informations, l’attaquant français possède une offre du club madrilène depuis cet hiver, mais entre la fin de saison et l’Euro qui arrive on se demande quand son arrivée pourrait bien être officialisée.

A 25 ans, Kylian Mbappé s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, puisqu’il quittera le PSG. Une décision que l’on connaît depuis plusieurs mois déjà, mais qui n’a été officialisé que tout récemment par le joueur, via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Mercato - PSG : Mbappé fait une première victime au Real Madrid ! https://t.co/dbaAKuAugK pic.twitter.com/VZ0PMFLgcM — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Le Real Madrid attend Mbappé

Dès le mois de février, nous vous avons parlé sur le10sport.com de trois offres arrivées pour Mbappé, qui pouvait négocier avec d’autres club à partir du 1er janvier 2024, vu sa situation contractuelle. Les deux premières offres concernaient Manchester United et Liverpool, tandis que la troisième venait du Real Madrid. Et c’est bien cette dernière qui devrait finalement le séduire, puisque Mbappé a toujours rêve de rejoindre les Merengue .

« Je pense que l’annonce va se produire la semaine du 3 juin »