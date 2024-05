Mbappé - PSG : Dembélé relance une vanne sur son départ !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, ce sera officiellement terminé dimanche soir après le match à Metz. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, Mbappé devrait rallier Madrid afin de signer au Real. Marcel Desailly lui a formulé un tout autre conseil : l’Arabie saoudite. Sur le ton de l’humour, Ousmane Dembélé a validé cette option lundi soir.

Kylian Mbappé n’a pas seulement pris sa décision, mais l’a annoncé au grand public vendredi dernier par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Après sept années passées au Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l’histoire du club a dit stop et quittera donc le PSG après les deux derniers matchs du club parisien à Nice mercredi soir et à Metz dimanche soir.

«Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui»

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé ? C’est la grande tendance du moment. Avant l’annonce officielle du principal intéressé la semaine dernière, Marcel Desailly lui conseillait de choisir l’Arabie saoudite pour une raison précise. « Il ne va pas rester, il sera libre de contrat cet été. Je l’ai déjà dit, je partirais dans un continent différent. Je ne suis pas sûr que Madrid soit l’endroit parfait pour lui. Il y a Vinicius sur le côté gauche, il y a Bellingham. Il ne sera pas le réel numéro 1 comme il le voudrait. En n’annonçant pas où il vit, il veut l’annoncer comme une star. Il doit y avoir une surprise ».

«J’irais en Arabie saoudite pour 350M€ pour un an»

Sur le plateau de beIN SPORTS , le champion du monde 98 a expliqué que Kylian Mbappé devait faire une pige en Saudi Pro League et revenir en Europe dans le cadre de la préparation du Mondial 2026. « Qu’est-ce que je veux dire par un différent continent ? Si vous pensez à propos du business du football, j’irais en Arabie saoudite pour 350M€ pour un an. Je reviendrai dans un an, l’année de la Coupe du monde, ayant 26 ans, ayant encaissé de l’argent, en jouant au football. Car qu’est-ce que veut Mbappé ? Il veut jouer au football. Peu importe où.(…) Pourrait-il considérer de quitter le haut niveau européen pour jouer un an en Arabie saoudite ? C’est ce que je pense. C’est ce que je ressens en tant que businessman. L’Arabie Saoudite, c’est compétitif, les stades sont pleins ».

«Marcel Desailly l’a dit. Il lui a conseillé d’aller en Arabie»