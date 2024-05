PSG : Une icône du Barça jubile et fracasse Dembélé !

Thomas Bourseau

Pendant la double confrontation opposant le PSG au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions, Ousmane Dembélé ne s’est pas fait prier pour célébrer ses buts face à son ancien club et a même pris un malin plaisir à s’afficher heureux à l’approche de son élimination. Après la sortie du PSG en demi-finales de C1, David Villa a remis les compteurs à zéro.

Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone l’été dernier alors que l’entraîneur Xavi Hernandez lui avait déclaré sa flamme et comptait sur lui. Le vestiaire du Barça a même été choqué de son départ comme Sergi Roberto le révélait en interview pour SPORT notamment cette saison.

Ousmane Dembélé n’a pas boudé son plaisir face à Barcelone

Le destin a bien fait les choses puisque le PSG, club d’Ousmane Dembélé depuis le dernier mercato estival, a rencontré le FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions. En pleine forme, le champion du monde avait à la fois trouvé le chemin des filets à l’aller et au retour. Son sourire moqueur à l’approche de l’élimination du FC Barcelone n’est pas passé inaperçu, comme ses célébrations contre le club dans lequel il avait passé six ans de sa carrière.

PSG : Le transfert d’un phénomène bouclé par le clan Dembélé ? https://t.co/18J28xd2md pic.twitter.com/jJmgt9V2yI — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Il restera l'homme dont les gens se souviendront parce qu'il a passé sa carrière à l’hôpital»