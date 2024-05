PSG : Zaïre-Emery confirme un problème

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment prolongé jusqu’en 2029 par le PSG, Warren Zaïre-Emery traverse pourtant une grosse période de doute et peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. Interrogé après l’élimination contre Dortmund en Ligue des Champions mardi soir, le jeune crack du PSG a d’ailleurs confirmé cette période difficile sur le plan personnel.

Titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a donc franchi un nouveau cap, d’autant qu’il vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029 avec son club formateur. Mais après un début d’exercice 2023-2024 particulièrement impressionnant, le jeune milieu de terrain peine à retrouver son rythme de croisière depuis plusieurs mois, comme en témoigne cette nouvelle prestation décevante mardi soir avec le PSG contre Dortmund (0-1).

Zaïre-Emery reconnaît son coup de mou

Interrogé en zone mixte après le match, Zaïre-Emery a d’ailleurs reconnu un problème dans son niveau de jeu actuel : « C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matches, maintenant je donne tout à chaque match », admet le jeune milieu de terrain du PSG, qui a néanmoins tenu à rendre hommage aux supporters malgré cette grande déception en Ligue des Champions.

« J’ai l’avenir devant moi… »