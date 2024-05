Catastrophe au PSG, Deschamps prend une grande décision ?

Benjamin Labrousse

Ce mardi, le PSG a chuté au cours du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (0-2 au cumulé). Les jeunes Français du club parisien Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ne se sont pas véritablement mis en valeur à quelques semaines du début de l’Euro. Pourtant, cela n’aurait clairement pas impacté la décision finale de Didier Deschamps. Explications.

Une fois de plus dans son histoire récente, le PSG a connu une désillusion. Aux portes de la finale de la Ligue des Champions, le club parisien a été vaincu par le Borussia Dortmund (0-2 sur l’ensemble des deux rencontres). Pourtant auteur d’une belle saison jusque-là, Paris est tombé dans ses travers, alors que certaines individualités n’auront pas forcément brillé. C’est le cas notamment de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery ou encore de Bradley Barcola. A quelques semaines de l’Euro (14 juin - 14 juillet prochain), les Français du PSG n’ont pas rassuré, loin de là.

Deschamps ouvre la porte pour Bradley Barcola

Et si pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la présence dans la liste élargie de Didier Deschamps (que ce dernier annoncera le 16 mai) est assurée, quid de Warren Zaïre-Emery et de Bradley Barcola. Pour l’ailier parisien, le sélectionneur de l’équipe de France l’avait mis au défi de poursuivre sur ses belles performances au cours d’un entretien accordé à l’AFP début mai : « C'était également le cas de Bradley avec le PSG mais c'était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus. Avec Guy (Stephan son adjoint), on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon » .

Malgré la demi-finale, Zaïre-Emery et Barcola à l’Euro ?