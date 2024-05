Deschamps prépare une surprise avec un joueur du PSG ?

Arnaud De Kanel

Le 16 mai, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour l'EURO 2024. Pas habitué des surprises, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait pourtant en réserver plusieurs. En effet, l'UEFA a annoncé que les listes passeront de 23 à 26 joueurs. Ainsi, le champion du monde 98 va certainement appeler des petits nouveaux et Bradley Barcola a de grandes chances d'être du voyage en Allemagne.

Le grand jour approche. Dans dix jours, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus pour l'EURO 2024. Grande nouveauté, l'UEFA a ouvert la possibilité de convoquer jusqu'à 26 joueurs par liste. La décision reviendra donc au sélectionneur de l'équipe de France qui pourrait bien appeler plus de 23 joueurs, incluant forcément une surprise qui devrait se nommer Bradley Barcola, attaquant du PSG encore jamais sélectionné.

Deschamps va opter pour une liste élargie

Didier Deschamps devrait profiter de la faveur faite par l'UEFA pour élargir sa liste. Selon RMC Sport , le sélectionneur des Bleus appellera 24 à 25 jours plutôt que 23, ouvrant ainsi le champ des possibles. Reste à voir si Deschamps optera pour des profils plus défensifs qu'offensifs. Mais au vu des récentes performances de Bradley Barcola, on peut facilement imaginer que l'ailier du PSG sera du voyage en Allemagne. Une surprise tout de même car il n'a jamais été appelé auparavant.

«Barcola prétend à l’équipe de France»