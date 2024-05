Mercato : Après Zidane, une nouvelle menace pour Deschamps !

La rédaction

Cela fait désormais douze longues années que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Alors que l’Euro 2024 se profile à grands pas, plusieurs noms sont régulièrement cités pour lui succéder. Si Zinédine Zidane a toujours semblé être le grand favori, un nouveau prétendant a déclaré sa flamme aux Bleus…

Une finale de l’Euro atteinte en 2016, une Coupe du Monde remportée en 2018 et un nouveau sacré frôlé en 2022 : quoiqu’il advienne cet été, le bilan de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France aura été fantastique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le contrat de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille aussi. Si Zinédine Zidane est souvent annoncé comme le futur remplaçant de Deschamps, un autre entraîneur semble lui aussi chaud à l’idée d’occuper le banc de l'équipe de France : Christophe Galtier.

Christophe Galtier chaud pour entraîner l’EDF ?

Actuellement plongé dans une situation difficile avec son club d’Al-Duhail, au Qatar, Christophe Galtier a livré une interview à l’Équipe . L’occasion pour l’ancien Stéphanois de s’exprimer sur le fait d’un jour prendre les reines de l’équipe de France. « J’aimerais devenir un jour l’entraîneur de l’équipe de France ? Comme je l'ai toujours dit, pour un entraîneur français, c'est le Graal. » a-t-il lancé.

Deschamps encore parti pour rester ?

Didier Deschamps détient déjà un record à la tête de l’équipe de France : celui du sélectionneur à la plus grande longévité à la tête de l’équipe. Arrivé en 2012 sur le banc des Bleus et succédant à Laurent Blanc, celui qui a évolué à Marseille et la Juve semble indéboulonnable de son poste. Alors que son contrat court jusqu’en 2026, les prétendants à l’équipe de France devront visiblement s’armer de patience pour voir le banc de touche se libérer.