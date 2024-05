Mercato - PSG : Viré, Galtier a un regret

Thomas Bourseau

Champion de France avec le LOSC une année plus tôt, Christophe Galtier héritait de l’effectif du PSG à l’été 2022. Mais l’étau s’est resserré autour de lui au fil de l’exercice précédent jusqu’à déboucher sur son limogeage… à son grand regret. Le technicien français s’est livré à L’Équipe.

Christophe Galtier l’avouait dans la foulée de sa nomination le 5 juillet 2022 au poste d’entraîneur. En interview pour Le Parisien , le technicien français a « toujours voulu entraîner le PSG » quand bien même il soit natif de Marseille et qu’il est passé par l’OM pendant sa carrière de joueur. Néanmoins, malgré de bons débuts, la situation s’est au fil de la saison dernière considérablement corsée pour Galtier au PSG, jusqu’à son licenciement l’été dernier.

«Ce fut un réel plaisir d'entraîner ce groupe»

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe ce samedi, Christophe Galtier a réitéré le plaisir ressenti à Paris au final avec le recul. « On a gagné le Trophée des champions (4-0 face à Nantes, le 31 juillet 2022) et le titre de champion de France. Ce fut un réel plaisir d'entraîner ce groupe, ces joueurs et de côtoyer au quotidien le président Nasser et tous les gens dans ce club auquel ils sont dévoués vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Évidemment qu'à partir de mi-avril, les choses furent beaucoup moins agréables, avec le début de l’affaire (ndlr les accusations de racisme remontant à son passage à l’OGC Nice). Quoique les gens puissent en penser, ce fut une saison très particulière ».

«Bien évidemment, j'aurais aimé rester une deuxième saison»