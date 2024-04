Equipe de France : Alerte rouge pour une star de Deschamps ?

Hugo Chirossel

Alors que la Juventus et l’AC Milan se sont neutralisés samedi, pour le compte de la 34e journée de Serie A, Mike Maignan n’a pas participé à cette rencontre. L’international français a été suppléé par sa doublure Marco Sportiello. Les Rossoneri ont annoncé ce lundi que le gardien de 28 ans était touché à l’adducteur droit, une nouvelle inquiétante à quelques mois de l’Euro 2024 avec l’équipe de France.

Alors que l’Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) se rapproche de plus en plus, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs convoqués pour y participer le 16 mai prochain. En ce sens, une mauvaise nouvelle est tombée ce lundi du côté de l’AC Milan concernant Mike Maignan, touché à l'adducteur droit.

Maignan touché à l'adducteur droit

« L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée ce jour a mis en évidence une lésion du long adducteur droit. De nouveaux examens seront réalisés la semaine prochaine en fonction de l’évolution de la blessure », a indiqué l’AC Milan via un communiqué, sans préciser la durée d’indisponibilité de Mike Maignan.

Inquiétude pour l’Euro 2024 ?

