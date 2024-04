Ce joueur du PSG interpelle Deschamps

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du PSG cette saison, Bradley Barcola pourrait être convoqué par Didier Deschamps - le sélectionneur de l'équipe de France - pour disputer l'Euro en Allemagne cet été. Interrogé ce samedi soir, le crack de 21 ans a fait passer un message sur sa potentielle participation à la compétition.

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a quitté l'OL de John Textor pour s'engager en faveur du PSG. Depuis son arrivée à Paris, l'attaquant de 21 ans est monté peu à peu en puissance.

Barcola évoque l'Euro 2024

Alors qu'il enchaine les performances XXL avec le PSG, Bradley Barcola est devenu un titulaire à part entière sous la houlette de Luis Enrique. Ce qui n'aurait pas échappé à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France pourrait convoquer Bradley Barcola pour l'Euro 2024, organisée en Allemagne cet été.

«On va donner le maximum possible»