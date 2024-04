Le PSG boucle une signature, Luis Enrique jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La signature de Warren Zaïre-Emery a été annoncée ce samedi soir. Avant la rencontre face au Havre (3-3), le PSG a officialisé la prolongation de son jeune milieu de terrain, désormais lié à son club formateur jusqu'en 2029. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique s'est prononcé sur cette bonne nouvelle.

La fête a été gâchée. Alors qu'une victoire suffisait au PSG pour devenir champion de France, le club parisien n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Havre. Mais au cours de ce samedi décevant, une bonne nouvelle a été annoncée aux supporters. Le véritable événement de la soirée s'est révélé être la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Avant le coup d'envoi du match, le PSG a annoncé la prolongation de son jeune milieu de terrain. Un dossier bouclé depuis plusieurs semaines comme l'avait révélé le 10Sport.com.

Zaïre-Emery a prolongé son contrat

Désormais lié au PSG jusqu'en 2029, plus une année en option, le joueur de 18 ans a livré ses impressions aux médias du club. « Je suis très heureux et fier d’avoir signé ma prolongation au Paris-Saint-Germain jusqu'en 2029. C'est une énorme fierté pour moi de continuer l'aventure avec mon club formateur, celui pour lequel j'ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Je suis arrivé à l'âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là » a confié Zaïre-Emery, titularisé face au Havre ce samedi soir.

« Je suis ravi »