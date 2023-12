EXCLU - PSG : Accord total pour Zaïre-Emery !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En discussion active avec Warren Zaïre-Emery et son entourage depuis plusieurs mois pour prolonger son contrat, le PSG a trouvé un accord global avec sa pépite. Selon les informations exclusives du 10 Sport, tout est réglé en coulisses pour que le titi parisien prolonge.

Le PSG a le sourire. En négociation active depuis l’été dernier avec Warren Zaïre-Emery et son représentant, Jorge Mendes, Paris vient de trouver un accord global. Si toutes les parties étaient déjà d’accord sur le principe d’une prolongation, il restait à définir les détails et les contours de cette nouvelle aventure. Semaine après semaine, le PSG s’est rapproché de sa nouvelle pépite et selon nos sources, un accord global est désormais trouvé pour que Warren Zaïre-Emery prolonge son contrat.

Un timing à trouver

A présent, il reste au PSG de trouver le bon timing. En effet, comme expliqué par le10sport.com ces dernières semaines, Paris souhaite verrouiller Warren Zaïre-Emery sur la durée. Pour cela, le club attendra les 18 ans de son milieu de terrain. Une majorité qui lui permettra de parapher un contrat de 5 ans, le maximum autorisé. Pour autant, le PSG pourrait choisir de communiquer avant le 8 mars prochain, date anniversaire du joueur, pour officialiser la nouvelle.

Le PSG frappe fort

Convaincu du potentiel de Warren Zaïre-Emery, le PSG a fait le nécessaire pour lui montrer sa confiance et construire son avenir autour de son milieu de terrain. Comme il l’a fait avec Kylian Mbappé, Paris souhaite désormais bâtir son futur avec WZE au centre du jeu. Sportivement et financièrement, l’international français franchit un vrai cap. Bien aidé par Jorge Mendes, le nouveau phénomène du football français entre dans une nouvelle galaxie.

Une date fixée pour le retour de Zaïre-Emery

Actuellement blessé, Warren Zaïre-Emery manque cruellement au PSG. Encore plus dans l’un des tournants de la saison. Le prochain match de Ligue des Champions, au Borussia Dortmund, sera décisif pour une qualification en huitième de finale. Un rendez-vous que manquera le Français, dont le retour sur les terrains est prévu après la trêve hivernale, en 2024.