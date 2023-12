Mercato : Un ancien crack du PSG se relance en Ligue 1 !

Alexis Brunet

Le PSG est depuis de très nombreuses années reconnu comme étant l'un des meilleurs centres de formation au monde. Mais beaucoup de joueurs n'arrivent pas à se faire une place dans l'équipe première du club de la capitale, et ils se tournent donc vers d'autres destinations. C'est le cas de Tanguy Coulibaly qui avait quitté Paris en 2019 pour Stuttgart, et qui s'est engagé il y a peu avec Montpellier.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery brille au PSG. Le jeune français est la révélation au milieu de terrain, et il enchaînait les bonnes performances avant sa blessure. Les prestations de WZE plaisent d'autant plus aux dirigeants parisiens, car le joueur de 17 ans a été formé au sein du club de la capitale. Il suit le même chemin que Presnel Kimpembe, lui aussi formé à Paris.

Tanguy Coulibaly est de retour en Ligue 1

Tout comme Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe, Tanguy Coulibaly a lui aussi été formé au PSG. Mais l'attaquant n'a pas réussi à s'y imposer, et il est parti s'exiler en Allemagne, du côté de Stuttgart. Après quatre ans en Bundesliga, il est de retour en Ligue 1, puisqu'il s'est engagé avec le MHSC. Pour le site du club montpelliérain, il a témoigné tout son bonheur de revenir en France. « Je suis très heureux parce que j’ai vécu une longue attente, donc je suis très content d’avoir enfin signé. L'objectif, c'est tout simplement de pouvoir rejouer au foot, prendre du plaisir sur le terrain et, bien sûr, aider les coéquipiers et le club à atteindre ses objectifs. J’ai hâte de rencontrer les supporters au stade et de leur faire plaisir sur le terrain. »

«On est heureux et ravi de l’accueillir»