Messi et Neymar quittent le PSG, il jubile

L’été dernier, le PSG a connu une véritable révolution en se séparant de plusieurs stars dont Lionel Messi et Neymar. Le vestiaire parisien semble donc beaucoup plus uni sous les ordres de Luis Enrique comme le souligne Denis Balbir qui s’appuie notamment sur la communion entre les joueurs autour d’Arnau Tenas après la victoire au Havre.

«C’est une équipe qu’on a envie d’aimer»

« Ce que j’ai aussi envie de noter, c’est la manière dont Arnau Tenas à gérer l’après-match. Il y avait une vraie joie sincère et communicative, avec le public, avec les journalistes… Pour un PSG souvent blasé, ces images sont rafraîchissantes. Cela construit aussi ce qu’est le Paris de Luis Enrique : une équipe qu’on a envie d’aimer même si elle est paradoxalement moins forte que ses devancières », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Du temps de Messi et de Neymar, ce n’était pas ça»