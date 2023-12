Luis Enrique a réclamé un transfert surprise au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue surprise de l'été du côté du PSG, Arnau Tenas a fait ses grands débuts avec le club de la capitale dimanche à l'occasion du déplacement au Havre. Le portier espagnol a compensé l'expulsion de Gianluigi Donnarumma et a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Le PSG ne doit donc pas regretter d'avoir fait confiance à Luis Enrique, à l'origine de la signature de son compatriote.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a bouclé l'arrivée de plusieurs recrues, dont une qui a plus surprendre. En effet, alors qu'il n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas a débarqué à Paris dans l'anonymat. Un anonymat duquel il est sorti dimanche lorsqu'il est entré en jeu pour compenser l'expulsion de Gianluigi Donnarumma face au Havre.

PSG : Le mercato de Mbappé dicté par un record historique ? https://t.co/fjzFTDKk5C pic.twitter.com/hlDbOyK9nn — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Luis Enrique à l'origine de l'arrivée d'Arnau Tenas ?

Et selon les informations de SPORT , c'est Luis Enrique qui est à l'origine de l'arrivée d'Arnau Tenas. Il faut dire que l'entraîneur du PSG le connaît parfaitement bien puisqu'il l'avait convoqué lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne. Il s'agit de la première et unique convocation de Tenas avec la Roja . D'autre part, les deux hommes possèdent le même agent ce qui a facilité son arrivée au PSG. Et après la victoire au Havre (2-0), Luis Enrique s'est d'ailleurs réjoui de la prestation d'Arnau Tenas, confirmant qu'il le connaissait très bien.

«Je connais parfaitement Arnau»