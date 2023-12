Ça brûle pour ce transfert, le PSG lâche 22M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s'activer sur le mercato d'hiver, le PSG prépare également l'avenir. C'est dans cette optique que le club de la capitale s'active de façon importante pour boucler le transfert de Gabriel Moscardo. Actuellement au Brésil, Luis Campos accélère dans ce dossier et propose 22M€ pour convaincre le Corinthians.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG n'envisage pas de recruter un latéral gauche cet hiver. En revanche, le club de la capitale prépare bien un coup pour le mois de janvier et devrait bien se renforcer. Notamment au milieu de terrain et d'autant plus avec les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz.

PSG : Il vend la mèche pour ce transfert surprise ? https://t.co/7Fu7A8LuAy pic.twitter.com/JvSWui0R1W — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Luis Campos fait le forcing pour Gabriel Moscardo

Ainsi, ces derniers jours, le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance. Selon les informations de Foot Mercato , Luis Campos était même dans les tribunes pour assister au match opposant le Corinthians à l'Internacional Porto Alegre. Et bien que le club de Sao Paulo se soit incliné (1-2), Gabriel Moscardo a délivré une passe décisive.

Une offre de 22M€ pour son transfert ?

De quoi renforcer la volonté du PSG de recruter le jeune milieu de terrain brésilien. C'est ainsi que Foot Mercato explique que les Parisiens ont déjà dégainé une offre de 22M€ pour le recruter. D'ailleurs, Luis Campos était accompagné par Giuliano Bertolucci, agent mandaté pour mener à bien ce dossier.