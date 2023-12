Mercato : Un crack flambe, le PSG touche au but pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du sang neuf est attendu au PSG durant l’hiver, et Gabriel Moscardo pourrait faire partie des joueurs recrutés par Luis Campos, présent au Brésil pour assister à la rencontre entre les Corinthians et l’Internacional, et avancer dans les discussions pour le transfert du milieu brésilien qui a eu l’occasion de briller sous les yeux du conseiller sportif parisien.

Après un mercato estival historique, avec onze nouveaux joueurs au compteur, le PSG prévoit encore de se montrer actif en janvier. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com au début du mois, Luis Campos se penche sur une arrivée surprise, lorgnant du côté de l’Amérique du sud pour trouver son bonheur. Le nom de Gabriel Moscardo est alors apparu dans les jours qui ont suivi, le jeune milieu de 18 ans évoluant aux Corinthians ayant tapé dans l’oeil du conseiller sportif du PSG.

Gabriel Moscardo fait une offrande sous les yeux de Luis Campos

Les négociations sont en cours pour le transfert de Gabriel Moscardo, et Luis Campos s’est même rendu au Brésil pour avancer dans les discussions avec les Corinthians. L’occasion également pour le Portugais de voir le milieu de 18 ans de ses propres yeux ce samedi soir à l’occasion de la rencontre opposant la formation de Gabriel Moscardo à l’Internacional, rencontre perdue par les Corinthians (1-2) mais au cours de laquelle la cible parisienne a délivré une passe décisive, sa première de la saison.

La passe décisive de Gabriel Moscardo ce soir face à l’Internacional. 🎯🇧🇷Cette récupération, cette projection directe dans la surface et ce centre puissant qui amène le but, c’est vraiment fort ce qu’il vient de faire !pic.twitter.com/toOCH21279 — Actualité PSG FR (@ActualitePSGFR) December 3, 2023

Dernier match avec les Corinthians ?