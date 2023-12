Le transfert se confirme pour cette star du PSG ?

Thibault Morlain

Vainqueur ce dimanche au Havre (0-2), le PSG peut notamment remercier… Arnau Tenas. Entré en jeu après l’exclusion de Donnarumma, le gardien espagnol a été impressionnant. Forcément, cela va lui faire gagner des points. Et installer un peu plus Tenas comme le numéro 2 au PSG ? Une situation qui va alors compliquer un peu plus celle de Keylor Navas…

Grande première réussie pour Arnau Tenas ce dimanche face au Havre. Dans les buts du PSG, l’Espagnol a totalement réussi à pallier l’exclusion de Gianluigi Donnarumma et a permis à son équipe de s’imposer. Avec une telle performance, Tenas a désormais toutes les caméras braquées sur lui et forcément, il a montré qu’il avait toutes les capacités pour réussir au PSG.



Tenas in, Navas out ?

Une performance d’Arnau Tenas qui pourrait forcément relancer la hiérarchie des gardiens au PSG. Au début de la saison, on semblait partir avec Gianluigi Donnarumma numéro 1, Keylor Navas comme doublure et donc l’Espagnol derrière eux. Mais voilà que le Costaricain a complètement disparu de la circulation et Tenas a su saisir sa chance et en profiter.

Un départ en janvier du PSG pour Keylor Navas ?

Keylor Navas pourrait donc être le grand perdant de ce match d’Arnau Tenas et forcément, ça pose une question sur l’avenir du Costaricain au PSG. Dans sa dernière année de contrat, l’ancien du Real Madrid pourrait partir libre à l’issue de la saison. Toutefois, compte tenu de sa situation au PSG et son manque de temps jeu, il ne faudrait pas exclure un transfert de Navas dès le mois de janvier. A suivre…