Le PSG recale une légende de l’équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif lors du précédent mercato estival, le PSG a notamment décidé de recruter Arnau Tenas dont le contrat arrivait à échéance au FC Barcelone. Mais avant cela, le club de la capitale aurait également exploré la piste menant à Hugo Lloris avant donc de privilégier la jeunesse à l'expérience de l'ancien capitaine de l'équipe de France.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas chômé, chamboulant massivement son effectif avec l'arrivée de 11 nouveaux joueurs, dont Arnau Tenas, qui a débarqué dans l'anonymat durant l'été. Mais avant cela, le club de la capitale avait tenté un autre coup.

PSG : Le mercato de Mbappé dicté par un record historique ? https://t.co/fjzFTDKk5C pic.twitter.com/hlDbOyK9nn — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Le PSG a recalé Lloris ?

En effet, selon les informations de MARCA , le PSG aurait contacté Hugo Lloris qui souhaitait quitter Tottenham. Le club parisien cherchait effectivement un portier pour remplacer Sergio Rico, victime d'un grave accident à cheval. Mais après avoir envisagé l'option Hugo Lloris, le PSG a décidé de revoir ses plans.

La jeunesse de Tenas a été privilégiée

Le club parisien a préféré miser sur un profil plus jeune et s'est donc naturellement tourné vers Arnau Tenas. Le portier de 22 ans, dont le contrat au FC Barcelone s'achevait en juin dernier, s'est engagé avec le PSG et a même disputé sa première rencontre avec le club de la capitale, dimanche contre Le Havre.