Thierry Henry se fait interpeller pour la nouvelle cible du PSG

Arnaud De Kanel

Auteur d'un excellent début de saison, Lucas Chevalier serait dans les petits papiers du PSG en vue d'un transfert. Le jeune portier du LOSC fait beaucoup parler de lui depuis dimanche puisqu'il a arrêté deux pénaltys face au FC Metz (2-0). Son président, Olivier Létang, espère le voir aux Jeux Olympiques avec Thierry Henry.

Lucas Chevalier n'en fini plus de briller. Ultra décisif lors de la victoire du LOSC contre Metz dimanche en arrêtant deux pénaltys, le jeune gardien confirme qu'il fait partie des meilleurs à son poste à seulement 22 ans. D'après Foot Mercato , le PSG ne serait pas insensible à son talent et souhaiterait le recruter prochainement. Son président, Olivier Létang, espère quant à lui le voir aux Jeux Olympiques en 2024.

Après son transfert au PSG, il lâche un aveu étonnant https://t.co/HLked9Oo3k pic.twitter.com/Jns9f9gnTv — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Il a fait un grand match»

Le président du LOSC était très élogieux au moment de parler de son gardien après le match contre Metz. « Il a fait un grand match. C’est un garçon qui évolue de façon formidable depuis un an et demi, voire deux quand on avait décidé de le prêter à Valenciennes. On n’est pas surpris, mais chapeau à lui, parce qu’il maintient un niveau de performance qui est incroyable », a déclaré Olivier Létang dans des propos relayés par Le Petit Lillois . Il compte désormais sur Thierry Henry pour sélectionner Lucas Chevalier.

Létang veut voir Chevalier aux JO