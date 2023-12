Mercato : Le PSG reçoit une première réponse pour le retour de Maignan !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Gianluigi Donnarumma est de plus en plus discuté, certaines rumeurs commencent à apparaître sur sa succession. Le PSG aurait entamé des démarches pour trouver son remplaçant et aurait coché le nom de Mike Maignan, formé à Paris et aujourd'hui présent au Milan AC. Mais l'international tricolore, également ciblé par Manchester United, serait épanoui en Serie A.

Le PSG pourrait recruter un nouvel international français pour remplacer Gianluigi Donnarumma. La nouvelle a été annoncée par Foot Mercato ce lundi. Alors que le portier italien ne cesse de décevoir dans les cages, le club parisien aurait commencer à observer certains profils sur le marché, notamment celui de Mike Maignan. Formé au PSG, le portier avait quitté la Ligue 1 en 2021 pour s'engager avec le Milan AC. Successeur de Donnarumma au sein de l'équipe rossonera, Maignan a très vite gagné sa place. Ses qualités sont appréciées dans toute l'Europe, en France donc, mais aussi en Angleterre. Certaines rumeurs évoquent un intérêt de Manchester United.

Entre Maignan et Manchester United, c'est le calme plat

Pour Caught Offsid e, Fabrizio Romano a fait un point sur ce dossier. « Je voulais commencer par clarifier certaines rumeurs de transfert de Manchester United concernant la signature d'un nouveau gardien de but, certains fans m'ayant demandé ce qu'il en était des rapports les liant à Mike Maignan de l'AC Milan. Man United vient d'investir 55 millions d'euros sur Andre Onana cet été, il n'y a donc rien d'autre en termes d'objectifs ou de négociations. Zéro. Man United ne travaille pas sur un accord pour Maignan. Il n’y a vraiment rien dans cette histoire à ce stade » a lâché le journaliste italien.

« Le joueur est très heureux à Milan »