Mercato : Le PSG fonce sur «le meilleur gardien de Ligue 1» ?

Étincelant depuis ses premiers pas avec Lille, Lucas Chevalier est au centre de toute les convoitises. Alors que le PSG en fait l’une de ses priorités au poste de gardien, Ludovic Obraniak a couvert de louange le jeune Lillois, estimant qu’il est actuellement le meilleur portier de Ligue 1.

Il a encore une nouvelle fois l'étalage de tout son talent. Lors de la victoire face à Metz dimanche après-midi en Ligue 1 (2-0), le portier de Lille Lucas Chevalier a livré une prestation de haut vol, détournant notamment deux penalties lorrains. Celui qui est surveillé avec la plus grande attention par le PSG, est actuellement dans la forme de sa vie depuis ses premiers pas en pro en 2021.

Ludovic Obraniak couvre de louanges Lucas Chevalier

Et ils sont nombreux à encenser le natif de Calais au fil des semaines. A commencer par Ludovic Obraniak, ancien joueur du LOSC. Présent dans L'Équipe de Greg , émission de La Chaîne L’Equipe , celui s’est montré des plus élogieux à l’égard de Lucas Chevalier. «Il explose les plafonds de verre successifs qui lui sont proposés. C’est un garçon qui va plus vite que la musique. Il est souvent envoyé en après-match parce qu’on le voit, il a déjà une maturité, une aisance. On sent qu’il est au-dessus de la mêlée. Il parle d’instinct, mais je suis sûr que c’est un gros bosseur. Quand il est arrivé au LOSC, on avait un doute sur son jeu au pied et il l’a énormément travaillé. Il est jeune, il est comme une éponge et on voit tout de suite la progression ».

Lucas Chevalier est le «meilleur gardien du championnat»