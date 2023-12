PSG : Donnarumma reçoit un message rassurant pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques mois de l'Euro, Gianluigi Donnarumma perd de sa sérénité. En club, ses prestations suscitent de vives critiques et certaines voix s'élèvent pour réclamer du changement. Mais ce mardi, certaines personnalités du football italien ont pris la parole pour assurer sa défense. C'est notamment le cas de Walter Zenga, ancien portier de l'Inter.

Le doute s'est-il installé dans l'esprit de Gianuigi Donnarumma ? Depuis quelques semaines, le portier apparait de moins en serein sous le maillot du PSG. Ses relances au pied manquent de sûreté et le gardien commet des erreurs grossières. Son expulsion lors de la rencontre face au Havre dimanche dernier en est la parfaite illustration. Pour Donnarumma, le timing n'est pas idéal. Dans quelques mois, l'Euro aura lieu et certaines voix en Italie s'élève pour réclamer du changement au poste de gardien de but.

Donnarumma écarté de la sélection italienne ? Il monte au créneau

Mais pour Walter Zenga, se séparer de Donnarumma serait une erreur. « Nous sommes en décembre, l'équipe nationale se réunira en mars, le staff et Spalletti auront le temps d'évaluer tous les aspects et d'arriver au Championnat d'Europe avec des idées claires. Aujourd'hui, je ne vois pas de changement. Il me semble que Donnarumma en équipe nationale, si l'on regarde les performances, a fait son travail. Il a commis des erreurs en club. Les évaluations en juin reviendront à Luciano » a confié l'ancien gardien de l'Inter dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

Buffon vole à son secours