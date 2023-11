Un départ pour Donnarumma ? Le PSG a tranché

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coupable d'une nouvelle boulette qui a été fatale au PSG mardi soir contre Newcastle en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est-il remis en cause par la direction du club de la capitale ? À en croire les révélations du Parisien, le gardien italien ne serait absolument pas menacé pour son avenir au Parc des Princes malgré ses erreurs récurrentes.

Quatre jours après son erreur contre l'AS Monaco en championnat (5-2), Gianluigi Donnarumma a remis ça avec le PSG ! Mardi soir, dans un choc décisif pour l'avenir du club de la capitale en Ligue des Champions face à Newcastle, le gardien italien s'est rendu coupable d'une grosse faute de main sur l'ouverture du score des Magpies en première période (score final 1-1). Et les interrogations fusent que la capacité de Donnarumma à pouvoir emmener le PSG loin sur le plan européen...

« On ne laisse plus rien passer à Donnarumma »

Dans un chat organisé par Le Parisien , le journaliste Laurent Perrin évoqué les critiques à répétition contre le gardien du PSG : « Donnarumma est un très grand gardien. Mais en France, dès qu’un gardien fait une faute, on en parle pendant quinze jours. C’est comme ça. On ne laisse plus rien passer à Donnarumma depuis le but de Benzema à Madrid en 2022, but sur lequel le Français avait fait faute », indique le journaliste, avant de faire une annonce sur l'avenir de Donnarumma.

Le PSG veut le conserver