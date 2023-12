Il annonce du lourd pour cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Arnau Tenas. Classé troisième dans la hiérarchie de Luis Enrique, le gardien de 22 ans a fait ses débuts avec le club parisien ce dimanche. Et à en croire Aureli Altimira, ancien formateur d'Arnau Tenas, il a les épaules pour endosser le rôle de numéro un au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Arnau Tenas s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Troisième gardien parisien actuellement, derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le joueur de 22 ans a pu faire ses débuts sous la houlette de Luis Enrique ce dimanche après-midi.

Arnau Tenas flambe pour sa 1ère avec le PSG

Alors que Keylor Navas était forfait et que Gianluigi Donnarumma a été expulsé, Arnau Tenas est entré en jeu dès la 10ème minute de jeu face au Havre, match comptant pour la 14ème journée de Ligue 1. Et le portier espagnol a réalisé un grand match, étant efficace ballon au pied et impérial sur sa ligne. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Aureli Altimira a même affirmé qu'Arnau Tenas avait la capacité de devenir le gardien numéro du PSG.

«Le costume ne sera pas trop grand pour lui»