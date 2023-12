Une star du PSG «fait mal aux yeux», le constat accablant de Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison mitigé, Gianluigi Donnarumma a toutefois conforté ses détracteurs dimanche à l'occasion du déplacement au Havre. Expulsé en début de match, l'Italien confirme ses problèmes. Entré en jeu pour le remplacer, Arnau Tenas a d'ailleurs brillé, au point de faire «super mal aux yeux» de Daniel Riolo.

Capable du meilleur comme du pire, Gianluigi Donnarumma s'illustre essentiellement dans le seconde catégorie depuis quelques matches. Auteur d'une grosse contre l'AS Monaco, l'Italien n'est pas exempt de tout reproche sur le but de Newcastle en Ligue des champions. Et dimanche, face au Havre, il a même été expulsé après 10 minutes à cause d'une mauvaise appréciation. Son remplaçant, Arnau Tenas, s'est rapidement illustré pour son premier match en professionnel en club. Et pour sa première, le nouveau portier du PSG a brillé dans tous les domaines, y compris au pied, au point d'impressionner Daniel Riolo.

PSG : Il vend la mèche pour ce transfert surprise ? https://t.co/7Fu7A8LuAy pic.twitter.com/JvSWui0R1W — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Cela devient intenable !»

« Le match a été rendu intéressant par le scénario et l'expulsion de Donnarumma au bout de dix minutes. Au bout d'un moment, Donnarumma, ça devient intenable. Évacuons le fait que sur les arrêts sur la ligne, il est très bon. Mais ce n'est pas le seul gardien qui fait des arrêts ! Mais si à chaque fois, il te coûte un but ou truc qui te met à l'envers, ça devient intenable ! », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche en utilisant la prestation d'Arnau Tenas.

«Tenas entre, et ça fait super mal aux yeux»