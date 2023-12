Cette surprise du PSG signe un record, c'est historique

Alexis Brunet

Face au Havre, Gianluigi Donnarumma était titulaire, mais il n'a pas fini la rencontre. Le portier italien s'est fait exclure à la dixième minute de jeu, pour une faute dangereuse sur Josué Casimir. C'est Arnau Tenas qui a pris sa place, et il a excellé. Le troisième gardien du PSG a tout simplement réalisé sept arrêts, ce qui est le plus haut total pour un gardien entré en jeu depuis 2016.

Gianluigi Donnarumma n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Le gardien du PSG vient d'enchaîner trois erreurs lors de ses trois derniers matches. Deux boulettes face à Monaco et Newcastle qui ont entraîné un but, et une expulsion ce dimanche face au Havre. Et le portier italien pourrait voir sa position de numéro un être remise en cause.

Arnau Tenas s'offre un record

En l'absence de Keylor Navas, c'est Arnau Tenas qui a pris la place de Gianluigi Donnarumma dans les buts face au Havre. C'était sa première apparition sous le maillot du PSG, et le troisième portier parisien a réussi son baptême du feu. D'après Opta , qui analyse les statistiques en Ligue 1, l'Espagnol a réalisé sept arrêts, ce qui est le plus haut total pour un gardien entré en jeu depuis 2016. Anthony Maisonnial ayant stoppé autant de frappes avec Saint-Étienne.

Arnau Tenas sera dans les cages face à Nantes

Gianluigi Donnarumma sera suspendu au moins un match, voire deux. C'est donc Arnau Tenas qui devrait être dans les cages du PSG face à Nantes, si Keylor Navas est toujours absent. L'occasion pour le portier espagnol de se montrer encore un peu plus, et pourquoi pas de semer le doute dans l'esprit de Luis Enrique pour le poste de numéro un.