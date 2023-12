Luis Enrique interpelle cette recrue du PSG

Jean de Teyssière

Les supporters du PSG ont découvert le troisième gardien du club arrivé cet été : Arnau Tenas. L'international espoir espagnol a joué son premier match sous les couleurs parisiennes après l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. Et il a totalement réussi son baptême de feu. Luis Enrique lui a d'ailleurs rendu hommage après la rencontre.

Âgé de 22 ans, Arnau Tenas a très bien joué son rôle de doublure en l'absence de Keylor Navas ce dimanche. En effet, il a dû entrer à la place de Bradley Barcola à la suite l'expulsion de Gianluigi Donnarumma face au Havre, et ce, dès la 9ème minute de jeu. Le gardien espagnol a donc joué pour la première fois en match officiel sous les couleurs du PSG, et il s'en est très bien sorti, puisqu'il a réalisé huit arrêts. Il a donc été le grand artisan de la victoire parisienne (2-0), permettant à son équipe de prendre de l'avance en tête du championnat de France de Ligue 1.

«Je le connais très bien»

A l'issue de la rencontre, Luis Enrique s'est exprimé sur Arnau Tenas, et il n'était pas surpris de le voir si performant, et ce, parce qu'il le connaissait déjà : « Je le connais très bien. Il est International Espoirs et je l’avais convoqué avec la sélection espagnole. »

