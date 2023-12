Le PSG humilie l'OM, une recrue jubile

Benjamin Labrousse

En septembre dernier, le PSG assommait l’OM au Parc des Princes (4-0) lors du premier Classique de la saison. Au-dessus, les hommes de Luis Enrique inscrivaient le but du 2-0 par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani, arrivé quelques semaines plus tôt à Paris. Ce dimanche, l’attaquant de 24 ans a fait une confidence sur ce but symbolique.

C’est l’un des transferts majeurs de cet été. Lors de la dernière journée du mercato estival, le PSG bouclait l’arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort contre un montant de 90M€. Âgé de 24 ans, l’international français prend ses marques à Paris, lui qui connaît des débuts encore poussifs sous ses nouvelles couleurs.

Débuts compliqués pour Kolo Muani au PSG

Depuis son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani subit une rotation avec Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque parisienne. Luis Enrique semble préférer le Français en Ligue des Champions (4 titularisations en 5 matchs de C1), mais privilégie le Portugais en Ligue 1. Toutefois, Randal Kolo Muani s’est rapidement distingué en championnat avec un but lors de l’écrasante victoire du PSG (4-0) face à l’OM le 24 septembre dernier.

« C'était un de mes rêves »