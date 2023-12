PSG : Il interpelle Luis Enrique pour cette recrue

Hugo Chirossel

Absent depuis le mois de septembre, Marco Asensio a fait son retour mardi dernier, lors du match nul entre le PSG et Newcastle (1-1). Une solution de plus pour Luis Enrique, qui l’a souvent utilisé en tant que numéro 9 cette saison. S’il pense qu'il peut remplir ce rôle, le premier entraîneur de l‘international espagnol à Majorque, José Luis Oltra, estime que ce n’est pas son meilleur positionnement.

Arrivé l’été dernier une fois libéré de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio a signé un contrat de trois ans avec le PSG, jusqu’en juin 2026. Auteur de deux buts lors des quatre premières journées de championnat, contre le RC Lens (3-1) et l’OL (1-4), l’international espagnol (38 sélections) avait parfaitement lancé son aventure parisienne. Des débuts gâchés par une blessure au pied qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Asensio, un concurrent pour Kolo Muani et Ramos

Dans le groupe pour la réception de l’AS Monaco (5-2), Marco Asensio a disputé ses premières minutes depuis son retour mardi contre Newcastle (1-1). Avec son retour, Luis Enrique a une solution de plus au poste de numéro 9, où ni Randal Kolo Muani, ni Gonçalo Ramos, n’ont vraiment convaincu jusqu’à maintenant. C’est à cette position que Marco Asensio s’est distingué en début de saison avec le PSG, mais pour José Luis Oltra, ce n’est pas le poste où il est le meilleur.

«Sa meilleure position, c'est numéro 10»