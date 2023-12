Coup dur au PSG, Luis Enrique lâche une révélation surprenante

Benjamin Labrousse

Averti en raison d’un geste de frustration lors du match face à Newcastle ce mardi, Ousmane Dembélé sera suspendu pour le déplacement face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Un gros coup dur pour le PSG et pour Luis Enrique, qui a affirmé ne pas se soucier de l’absence de son numéro 10 pour l’instant.

Le PSG a son destin entre les mains. Après avoir finalement réussi à obtenir le point du match nul face à Newcastle (1-1) mardi, le club de la capitale disputera une « finale » sur la pelouse du Borussia Dortmund le 13 décembre prochain, avec en cas de victoire, la première place du groupe F de la Ligue des Champions. En revanche, Ousmane Dembélé sera indisponible pour ce choc.

Dembélé suspendu pour le choc face à Dortmund

Alors qu’il avait la possibilité d’effectuer son grand retour à Dortmund, club dans lequel il aura passé un an entre 2016 et 2017 avant de filer au Barça, Ousmane Dembélé sera suspendu. Averti mardi soir, l’ailier du PSG a accumulé les cartons jaunes et ne sera donc pas du voyage en Allemagne.

« Non, je n'y pense pas »