PSG : Luis Enrique lance un pari improbable à un journaliste

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse du Havre (Stade Océane). Interrogé par un journaliste sur la capacité de son équipe à dominer cette rencontre, Luis Enrique lui a lancé un pari en pleine conférence de presse ce samedi après-midi.

Après le nul face à Newcastle au Parc des Princes ce mardi soir (1-1), le PSG est en déplacement au Havre (Stade Océane) ce dimanche après-midi. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse. Et le coach du PSG a lancé un pari à un journaliste présent sur place.

Transfert à 25M€, le Qatar relance une vieille tradition au PSG https://t.co/dQX1mXJiF5 pic.twitter.com/z7yKRFHI7w — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Vous voulez parier ?»

« Si on ne va pas dominer demain (dimanche) ? Vous voulez parier ? Vous pensez qu'on va dominer ou non ? Je vous pose la question. On a 70% de possession en moyenne, pourquoi on ne l'aurait pas demain (dimanche) ? » , s'est interrogé Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.

«Je veux contrôler le match au maximum»