PSG : Luis Enrique a un gros avantage, il dit tout

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG contre 45M€ cet été, Lucas Hernandez réussit ses grands débuts au sein du club parisien. Utilisé la plupart du temps comme arrière gauche par Luis Enrique, le Français peut également évoluer dans l’axe. Pour l’ancien joueur Grégory Paisley, cette polyvalence est un atout de taille pour le technicien espagnol.

Le PSG poursuit sa reconstruction. Longtemps axé sur les stars et l’obligation de remporter les plus grands trophées, le projet sportif parisien a évolué, et se veut désormais davantage patient, mais aussi plus…français. En effet, le club de la capitale souhaite miser sur plusieurs membres de l’équipe de France dans ses rangs.

Le PSG recrute français

Ainsi, le PSG n’a pas hésité à recruter plusieurs internationaux Français cet été comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, ou encore Randal Kolo Muani. Arrivé contre 45M€ en provenance du Bayern Munich, Hernandez a rapidement pris ses marques en tant que défenseur gauche au sein du système de Luis Enrique.

« C’est un avantage pour Luis Enrique »