Le PSG boucle un transfert à 25M€, le plan est dévoilé

Depuis quelques jours, le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que le jeune milieu de terrain brésilien aurait déjà donné son accord pour un transfert et pourrait donc s'engager dès cet hiver avec le club de la capitale. Néanmoins, le joueur formé aux Corinthians ne débarquerait pas tout de suite à Paris.

A moins d'un mois de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG s'active en coulisses, mais pas pour recruter un latéral gauche, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Ainsi, c'est plutôt un milieu de terrain qui serait visé, avec la perspective de préparer l'avenir. Ainsi, Luis Campos aurait trouvé une pépite au Brésil.

Moscardo prêté aux Corinthians dans la foulée de son transfert ?

Depuis quelques jours, l'intérêt du PSG pour Gabriel Moscardo ne cesse d'être évoqué. A tel point que son transfert semble désormais se préciser. Selon les informations de RMC Sport , Luis Campos est attendu au Brésil pour finaliser la transaction. Corinthians espère récupérer 25M€ pour le jeune milieu de terrain. Une somme qui ne devrait pas refroidir les Parisiens. En revanche, Gabriel Moscardo pour être prêté dans la foulée à son club formateur afin de continuer à engranger de l'expérience jusqu'à son arrivée au PSG l'été prochain.

Mano Menezes vend la mèche