Le PSG reçoit un ultimatum pour ce transfert

Alexis Brunet

Luis Campos est déjà actif pour le prochain mercato du PSG. Le conseiller football parisien serait même très proche de trouver un accord avec les Corinthians pour le transfert de Gabriel Moscardo. L'opération pourrait même se concrétiser dans les prochains jours, car l'actuel président du club brésilien quittera bientôt ses fonctions, et il voudrait donc que le deal soit bouclé avant son départ au mois de janvier.

Luis Campos n'a pas chômé cet été. Le conseiller football du PSG était sur tous les fronts, et ce, jusqu'aux derniers instants du mercato. Le Portugais a fait venir plus de dix joueurs à Paris, mais il a aussi fait partir de nombreux éléments qui n'entraient pas dans les plans de Luis Enrique.

Campos veut Moscardo

Après avoir recruté Manuel Ugarte et Cher Ndour cet été, il est possible que Luis Campos fasse venir prochainement un nouveau milieu de terrain au PSG. En effet, d'après les informations de Foot Mercato , le Portugais serait en contacts avancés avec Gabriel Moscardo. Il s'agit d'un jeune talent de 18 ans, évoluant au club des Corinthians, au Brésil. Et une offre de 25M€ pourrait suffire pour faire plier les dirigeants auriverde.

L'opération Moscardo conclu dans les prochains jours ?