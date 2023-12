Le PSG veut recruter le nouveau Pogba ?

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Khephren Thuram l'année prochaine. Interrogée sur le pensionnaire de l'OGC Nice, Rafaela Pimenta l'a comparé à Paul Pogba. D'après l'agent de Khephren Thuram, il a des similitudes avec son compatriote français.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a offert deux nouveaux milieux de terrain à Luis Enrique : Manuel Ugarte et Cher Ndour. Malgré tout, le conseiller football du PSG souhaiterait renforcer davantage l'entrejeu du club en 2024.

Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ? https://t.co/TGb3GG0ETa pic.twitter.com/FIv3VFumno — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Le PSG veut s'offrir Khephren Thuram

En effet, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils au milieu de terrain pour étoffer l'effectif du PSG, et notamment celui de Khephren Thuram. Agé de 22 ans, l'international français fait le plus grand bonheur de l'OGC Nice, avec qui il est lié jusqu'au 30 juin 2025.

Pimenta compare Thuram à Pogba