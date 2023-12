Mercato : Un joueur de l’OM conseillé à l’ASSE

Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’OM, Samuel Gigot a rejoint le club phocéen à l’occasion du mercato estival 2022 après avoir bouclé son transfert quelques mois auparavant. Arrivé du Spartak Moscou, le défenseur central a ainsi fait son retour en France, lui qui avait débuté du côté d’Arles-Avignon. Un retour dans l’Hexagone qui aurait également pu se faire du côté de l’ASSE.

Révélé à Arles-Avignon, Samuel Gigot avait décidé en 2015 de filer du côté de la Belgique. Après des expériences à Courtrai puis La Gantoise, le défenseur central avait rejoint la Russie et le Spartak Moscou. Mais le voilà de nouveau en France aujourd’hui. En effet, depuis l’été 2022, Gigot est un joueur de l’OM, lui qui aurait très bien pu rejoindre l’ASSE, à qui son nom avait été soufflé…

Mercato : Un joueur de l’ASSE interpelle le Real Madrid pour son avenir https://t.co/nwn7qTeZSV pic.twitter.com/gU3ehwUdCh — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« J’avais parlé de lui à Saint-Etienne »

En effet, dans des propos accordés à La Provence , Laurent Paganelli a révélé avoir conseillé à l’ASSE, mais aussi à l’OM, de recruter Samuel Gigot. « Je l'ai vu partir à La Gantoise puis au Spartak Moscou. J’avais parlé de lui à Saint-Etienne et à l’OM. Je leur disais que c’était Tarzan. Je croisais son père, on en discutait. J’ai trouvé ça génial quand il a signé à Marseille. C'est une vraie fierté pour lui. Il représente le club, la région. J'aime ce style de joueur, tu peux aller à la guerre avec lui. Il mérite le brassard, je préfère 11 Gigot sur le terrain que des joueurs qui arrivent et repartent au bout d’un an », a-t-il ainsi révélé.

« On était voisin à Avignon »