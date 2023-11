OM : Benatia se lâche après son grand retour

Hugo Chirossel

15 ans après avoir définitivement quitté l’OM, Mehdi Benatia y a fait son retour en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria, avec qui il va travailler en étroite collaboration. L’arrivée de l’ancien défenseur central formé à Marseille était attendue et a été officialisée ce jeudi. Sur les réseaux sociaux, il a confié son bonheur après l’annonce de son retour.

Alors que Javier Ribalta n’est plus là et que David Friio a lui aussi quitté le club, l’OM a annoncé ce jeudi l’arrivée de Mehdi Benatia. Ce dernier vient compléter l’organigramme du club marseillais en tant que conseiller sportif, comme Luis Campos au PSG. C’est un retour pour l’ancien défenseur central, formé à l’OM sans avoir pu s’y imposer.

«Un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif»

« L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne », a annoncé l’OM via un communiqué. Quelques heures plus tard, Mehdi Benatia a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medhi Benatia (@m.benatia5)

«Je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club»