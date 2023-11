Officiel : L'OM annonce un renfort !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, l'OM a officialisé une toute nouvelle arrivée. En effet, le club phocéen a annoncé sur son site officiel que Medhi Benatia avait été nommé conseiller sportif. Ancien pensionnaire de l'OM lors de sa carrière de joueur, Medhi Benatia va travailler en étroite collaboration avec Pablo Longoria et Stéphane Tessier.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'OM a annoncé une toute nouvelle signature. En effet, Medhi Benatia fait son retour à Marseille. Après un passé de joueur de l'OM, le Marocain intègre l'organigramme du club phocéen.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

Benatia fait son retour à l'OM

« L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne » , a écrit l'OM sur son site officiel, avant d'apporter des précisions sur le rôle de Medhi Benatia.

Benatia est le nouveau conseiller sportif de l'OM